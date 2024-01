Autoritațile din Maramureș au declanșat sambata seara planul roșu de intervenție pentru salvarea mai multor persoane care au ramas blocate in telescaun. Incidentul a avut loc la partia Prislop. Potrivit ISU Maramureș, din cauza intreruperii alimentarii cu energie electrica, mai multe persoane au ramas blocate pe telescaun. La locul intervenției s-au deplasat forțe din cadrul […] Articolul Plan roșu de intervenție in Maramureș. Persoane blocate pe telescaun la partia Prislop apare prima data in Someșeanul.ro .