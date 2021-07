Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentanții Agenției pentru Protecția Mediului (APM) Mures anunta publicul interesat asupra deciziei etapei de incadrare, conform prevederilor Hotararii Guvernului nr. 1076/2004, Plan Urbanistic General – care creeaza cadrul pentru "Reactualizare Plan Urbanistic General și Regulament Local de Urbanism…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a actualizat ieri lista țarilor sau zonelor cu risc epidemiologic ridicat, in funcție de rata de incidența cumulata. Astfel, in zona roșie, din care cei care ajung in Romania sunt obligați sa intre in carantina, se mai afla o singura țara europeana – Marea…

- Campania de vaccinare continua cu succes la Deda. Centrul de vaccinare din aceasta comuna amenajat in Sala de Sport a depașit in cursul zilei de miercuri, 26 mai numarul de 4000 de doze de vaccin adminitstrate populației, dupa cum afirma prefectul județului Mureș, Mara Toganel dupa vizitat efectuata…

- Pompierii mureșeni au fost solicitați și au intervenit sambata, 22 mai, in jurul orei 9.30, pentru ridicarea unei grenade de mana defensiva in localitatea Glodeni. "Au executat misiunea echipa pirotehnica din cadrul ISU Mureș, Dupa ce au verificat zona, pompierii au ridicat, transportat și depozitat…

- Campania de vaccinare in domeniul rural, inceputa de ieri la Balușeri, a insemnat un real succes. Așa cum a fost anunțat programul, astazi Caravana a ajuns la Balaușeri. "Ducem vaccinul mai aproape de oameni," a spus Mara Toganel, prefectul de Mureș. Impreuna cu dr. Raed Arafat, o echipa de voluntari…

- Ioan Roman, cel care a inventat și brevetat o salina de interior, care acum funcționeaza in Targu Mureș și este utilizata in special pentru afecțiunile respiratorii, este pe punctul de a breveta o noua invenție. A construit un buncar de sare in jurul unui scaun in care pacientul poate primi alte tratamente,…

- Vaccinarea angajaților din companiile mari ale județului Mureș, dar și a familiilor acestora, a debutat cu succes in aceasta saptamana, a anunțat sambata, 8 mai, Mara Toganel, prefectul județului Mureș. Potrivit informațiilor prezentate de prefectul Mara Toganel, la data curenta in județul Mureș au…

- Rotaract Baia Mare inițiaza o acțiune caritabila, „Bookuri fara eticheta”, ce urmeaza a se desfașura in acest weekend, sambata, 24 aprilie, incepand cu ora 10.00, la The Oak, in Centrul Vechi municipiului. Acțiunea se va desfașura sub forma unui targ de carți caritabil, incasarile urmand a fi destinate…