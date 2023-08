Plafonul de impozitare pentru microîntreprinderi devine de 6 ori mai mic. Ce li se pregătește firmelor care ies în pierdere Cotele de impozitare pe veniturile microintreprinderilor se vor altera considerabil, iar plafonul de impunere va fi redus simțitor. Modificarile au fost anunțate in cadrul Ordonanței pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal și alte masuri financiar-fiscale, document care detaliaza o suma de prevederi destinate sporirii influxului de capital la bugetul de stat pentru micșorarea deficitului excesiv din PIB. Conform experților fiscali consultați de Ziare.com, ideea din spatele propunerii de OUG ar fi corelarea plafonului fiscal care delimiteaza o microintreprindere… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

