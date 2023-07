Stiri pe aceeasi tema

- Prețurile la energia electrica și la gazele naturale vor ramane plafonate! Decizia Guvernului Romaniei a de a plafonat prețul la energia electrica și la gazele naturale va ramane valabila și pentru noul sezon rece 2023-2024.Ministrul Energiei - Sebastian Burduja a explicat faptul ca cei de la Comisia…

- Sebastian Burduja, ministrul Energiei, a declarat ca ajutoarele pentru facturile la energie nu vor disparea. Mai mult, și compania Hidroelectrica anunta masuri in beneficiul consumatorilor.Guvernanții au oferit garanții ca romanii vor fi ajutați in continuare sa iși achite facturile pana anul…

- Prezent marți in Capitala, primarul Sucevei, Ion Lungu, a avut discuții cu mai mulți miniștri și factori de decizie, pe tema proiectelor importante ale municipiului pe care il reprezinta.„Am avut intalniri cu ministrul Energiei, Sebastian Burduja, cu ministrul Culturii, Raluca Turcan, cu ...

- In ce privește benzina standard, cea mai ieftina costa 6,60 lei și se gasește la mai multe stații Lukoil din București, informeaza Antena3 CNN. Prețul benzinei este in creștere fața de ultima valoarea inregistrata, pe 13 iunie, cand era 6,58 lei. La restul stațiilor, benzina standard se gasește la prețuri…

- Comparativ cu luna aprilie, prețurile locuințelor din Romania s-au menținut pe o traiectorie general ascendenta in luna mai, insa sunt și orașe mari in care prețurile s-au micșorat. Așadar, cat costa un apartament cu doua camere in blocurile vechi din București. Suma te va uimi. Cat a ajuns sa coste…

- Comisia Europeana (CE) a anuntat luni decizia de a nu prelungi masurile de sprijin pentru energie introduse in 2022. Experții romani in energie subliniaza ca revenirea la tarife reale trebuie facuta ținand cont consumatorii vulnerabili, insa predicțiile curente spun ca iarna urmatoare situația tarifelor…

- Situație inedita in Romania! Prețul energiei electrice tranzacționate in cursul zilei duminica, 21 mai, pe piața de la București, a fost negativ, in unele intervale orare, astea dupa ce sambata, prețul energiei tranzacționate a fost zero, in unele ore. Care este explicația. Premiera in Romania. Energia…

- Romania a inceput sa puna in practica la frontiera primele masuri de supraveghere stricta a transporturilor de cereale din Ucraina. Fermierii considera insa ca deciziile sunt tardive, dovada ca prețurile in piața s-au prabușit.