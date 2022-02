Stiri pe aceeasi tema

- Plafonarea preturilor alimentelor ar periclita aprovizionarea populatiei cu produse alimentare si ar stimula specula și economia subterana, susțin reprezentanții Federatiei Romalimenta. Nu in ultimul rand, sunt puse in pericol mii de locuri de munca, “Adoptarea plafonarii va avea ca efect imediat periclitarea…

- Ministrul Agriculturii, Adrian Chesnoiu, a declarat ca exclude aparitia unei crize alimentare in Romania si ca nu ne vom intoarce la rationalizarea alimentelor, asa cum era inainte de 1989. Chesnoiu a adaugat ca la nivelul coalitiei de guvernare sunt in analiza metode de interventie pentru sprijinirea…

- Deputatul Gabriel Avramescu, președinte al PNL Buzau, precizeaza ca, in noua sesiune parlamentara inceputa saptamana aceasta, rezolvarea problemelor legate de facturile mari la utilitați va fi o prioritate. „Masurile pentru stoparea creșterii prețurilor la facturile pentru utilitați – o prioritate…

- Mancarea costa tot mai mult in SUA, combustibilul la fel, iar aceste cresteri de preturi au dus si la scumpirea serviciilor. Facturile la energie electrica si la gaz sunt cu pana la 50% mai mari decat in 2020.

- Protejarea populatiei de efectele cresterii preturilor la energie Palatul Victoria - sediul Guvernului României. Foto: gov.ro. RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - Guvernul a pregatit de la 1 aprilie noi masuri de protejare a populatiei de efectele cresterii…

- Am citit deunazi un material semnat de James Corbett, jurnalist britanic cunoscut pentru activitatea sa la prodigioasele BBC, The Guardian, The Observer sau The Independent. Fin analist, Corbett a publicat de aceasta data un material care vizeaza „viitoarea criza alimentara“. In continuare am spicuit…

- Criza gazului și creșterea prețurilor la combustibili in Europa s-au produs din cauza unui deficit acut de gaze naturale (GNL). Acest lucru a declanșat un joc de creștere a prețurilor din partea actorilor regionali, susține Serghei Komlev, șef al Direcției de structurare a contractelor și stabilire…

- Comisia Europeana a adoptat, in data de 12 noiembrie, un plan de urgența pentru aprovizionarea cu alimente și securitatea alimentara in vremuri de criza, pentru a se asigura ca cetațenii nu se confrunta cu penurii de alimente. Autoritațile UE, cele naționale și regionale vor juca un rol esențial in…