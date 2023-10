Stiri pe aceeasi tema

- Guvernatorul Bancii Naționale a Romaniei, Mugur Isarescu, a vorbit luni, in cadrul unei conferințe, despre faptul ca cetațenii trebuie sa cunoasca modul de funcționare a economiei in general. Luni, la o conferința specializata, guvernatorul Bancii Naționale a Romaniei, Mugur Isarescu, și-a exprimat…

- PKO Bank Polski, cea mai mare banca din Polonia in funcție de active, planuiește sa lanseze activitatea in Romania la inceputul anului 2024, conform unui anunț publicat in The Wall Street Journal, in care banca afirma ca expansiunea in strainatate este „calea spre succes”, potrivit economedia.ro. „Privind…

- Surpriza! Cea mai mare banca din Polonia vrea sa intre pe piata romaneascaPKO Bank, cea mai mare banca din Polonia, cu active cat 70% din sistemul bancar romanesc, anunta intr-un anunt publicitar in cel mai mare ziar de business din America, ca vrea sa intre pe piata romaneasca la inceputul lui 2024,…

- Marcel Bolos a fost intrebat, miercuri seara, dupa sedinta de Guvern, despre veniturile pe care le obtine Romania in urma masurilor fislate adoptate. ”Aceste estimari pe care le-am facut, am incercat sa fie cat mai prudente. In astfel de momente in care avem de-a face cu sustenabilitatea financiara…

- „Ne aflam la sfarșitul unui proiect important care poate sa schimbe fața sistemului de sanatate din Romania și sa educe”, spune ministrul sanatații, Alexandru Rafila, cu referire la proiectul destinat controlului infectiilor spitalicesti.

- Termene.ro, platforma de business intelligence din Romania, care integreaza date analizate cu ajutorul inteligenței artificiale despre companii, a realizat o analiza complexa asupra evoluției mediului de business in 2022. Datele analizate au aratat ca, anul trecut, companiile romanești s-au bucurat…

- Termene.ro, platforma de business intelligence din Romania, care integreaza date analizate cu ajutorul inteligentei artificiale despre companii, a realizat o analiza complexa asupra evolutiei mediului de business in 2022. Datele analizate au aratat ca, anul trecut, companiile romanesti s-au bucurat…

- Mai multe obiceiuri, practici și meșteșuguri din Romania, o parte inscrise de UNESCO pe Lista Reprezentativa a Patrimoniului Cultural Imaterial al Umanitații, sunt promovate in aceasta perioada in Polonia, la Cracovia, de Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale (CJCPCT)…