Stiri pe aceeasi tema

- Astazi a sunat clopoțelul, iar parinții se pregatesc cu tot ceea ce pot pentru prima zi de școala din acest an a copiilor lor. Ei bine, odata cu inceperea școlii ne-am gandit sa-ți prezentam o rețeta delicioasa de pizza pentru pachetul de la școala pe care il vei pune copilului. Este o delicatesa pe…

- Nu ai ce sa gatești in aceasta perioada? In cazul in care vrei sa prepari ceva deosebit pentru familia ta, rețeta de prune marinate cu usturoi reprezinta un aperitiv special. Aromate, suculente și ușor picante, acestea se combina perfect cu carnea de pui.

- Rețeta de pate vegetal cu ciuperci aduce o abordare inovatoare asupra preparatului tradițional, oferind o varianta nutritiva și plina de gust pentru zilele de post. Cu ciupercile ca ingredient principal, aceasta rețeta propune o experiența gustativa echilibrata și satisfacatoare.

- In tava sau la cuptor, din vinete puteți face rulouri, garnituri și multe alte rețete. Din vinete se pot prepara aperitive, zacusca, dar și multe alte feluri de mancare, potrivit Știri Diaspora.Ca sa nu mai vorbim de numeroasele garnituri pe care le puteți face din vinete. Sunt atat de multe metode…

- Romanii cei mai harnici au inceput sa puna deja la conservare castraveți pentru iarna. Foarte mulți nu mai așteapta sa vina toamna, cand prețurile la toate muraturile cresc. Astazi, va prezentam un truc foarte important. De ce sa pui o felie de paine deasupra castravetilor murati. Secretul gospodinelor…

- (P) Daca obiceiurile din anotimpul rece ți-au sabotat silueta, iar sezonul de tranziție nu te-a ajutat sa-ți recuperezi suplețea, nici acum nu este timpul pierdut. Cu puțina disciplina și cateva reguli de care sa ții cont, inca poți pierde cateva kilograme și iți poți recapata tonusul.

- Astazi va prezentam una dintre cele mai ușoare rețete. Fața de celelalte deserturi, bomboanele de prune uscate se prepara fara coacere, asemenea bomboanelor cu vișine din vișinata. Nu vei petrece foarte mult timp in bucatarie pentru prepararea lor. Acesta este un desert destinat atat adulților, cat…

- Ai amanat mult timp, dar acum te gandești ca a sosit momentul sa-ți indeplinești visul de a avea o dantura dreapta? Perfect. Doar ca, inainte sa faci acest pas mare pentru sanatatea ta, este necesar sa ai in vedere ca inceperea unui tratament ortodontic inseamna alocarea de timp programarilor aproape…