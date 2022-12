Pitești. Diseară, spectacol Gașca Zurli la Târgul de Crăciun Diseara, incepand cu ora 18.00, cu mic cu mare sunteți așteptați la Targul de Craciun Pitești, la spectacolul cu Gașca Zurli, in Piața Primariei! Targul va așteapta cu multe surprize pentru intreaga familie, zilnic, pana in 2 ianuarie 2023! Aici gasiți decorațiuni de sezon pentru casa, obiecte de artizanat, dulciuri, jucarii pentru cei mici, cadouri și obiecte hand-made. Casuța lui Moș Craciun va fi deschisa pentru fotografii și relaxare, intr-un decor magic, in timp ce, in Atelierul lui Moș Craciun, cei mici vor invața lucruri noi, prin activitați specifice sarbatorilor de iarna. Citeste articolul mai departe pe universulargesean.ro…

Sursa articol si foto: universulargesean.ro

Stiri pe aceeasi tema

