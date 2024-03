Stiri pe aceeasi tema

- Edilii piteșteni continua intalnirile cu locuitorii orașului, pentru a descoperi la fața locului problemele cu care aceștia se confrunta și pentru a gasi soluții. Dupa locuitorii din Trivale și Gavana, echipa Primariei Pitești, condusa de primarul Cristian Gentea, a fost, marți, 26 martie, la discuții…

- Carnea de miel s-a scumpit drastic in Romania, iar prețul continua sa creasca pe masura ce ne apropiem tot mai mult de Paște. Un kilogram de pulpa de miel s-a scumpit și mai mult fața de anul trecut. Iata cat sunt nevoiți sa plateasca romanii pentru a se bucura de acest produs de Paște.

- Fermierii spun ca va crește prețul carnii de miel chiar in preajma Paștelui, așa ca trebuie sa pregatim un buget consistent pentru masa de sarbatoare. Potrivit fermierilor care se ocupa de creșterea ovinelor, prețurile pentru carnea de miel vor fi afectate anul acesta, in apropierea Sarbatorilor Pascale,…

- Preparata in casa sau la restaurant, carnea de pui se regaseste tot mai des in meniurile noastre. Un roman mananca, in medie, 28 de kilograme de carne pe an, potrivit datelor oficiale. Au scazut in schimb, cantitațile pentru carnea de porc și vita, care sunt și mai scumpe. In supe, tocanițe, fripturi…

- Zilele trecute, comisarii ANPC au gasit, intr-un magazin alimentar din Brasov, ambajale pentru produse alimentare, ținute in toaleta. La finalul saptamanii trecute, comisarii Autoritații Naționale pentru Protecția Consumatorilor au fost in vizita de lucru si in Brașov. Printre alte locatii, inspectorii…

- Vor fi trei zile de proteste in Brașov , saptamana viitoare. Fermierii și transportatorii se vor deplasa pe doua trasee din oras. Potrivit unui comunicat, urmeaza trei zile de proteste in municipiul Brașov, saptamana viitoare. In zilele de 29, 30 și 31 ianuarie 2024, fermierii si transportatorii ies…

- Mihaela Bilic susține ca soluția consta in modul in care alegem ce mancam. Alimentele bogate in fibre și proteine sunt esențiale pentru a ne menține satui pe o perioada mai lunga de timp, iar aceasta este cheia pentru a scapa de senzația constanta de foame. In plus, aceste alimente sunt și de ajutor…

- Politistii locali din Pitesti au prins un tanar in varsta de 17 ani in timp ce fura o banca amplasata pe domeniul public din oras. Ei au primit o reclamatie de la un cetatean care l-a vazut pe adolescent in timp ce cara banca, potrivit news.ro.Incidentul a avut loc vineri seara, iar banca a fost…