Pitești: Bărbat înjunghiat în inimă Un barbat a fost injunghiat in inima, noaptea trecuta. Incidentul s-a petrecut in cartierul Gavana din municipiul Pitești. Din primele informații primite, victima a fost transportata in stare grava la spitalul județean Argeș, unde a intrat de urgența in blocul operator. Citește și: Ambulanța rasturnata la Suseni Din primele informații, intervenția la care a fost […] Citeste articolul mai departe pe jurnaluldearges.ro…

Sursa articol si foto: jurnaluldearges.ro

