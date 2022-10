Stiri pe aceeasi tema

- Aruncarea deșeurilor la alte platforme de colectare decat cele de la domiciliu este sancționata in Pitești! Raspunzand sesizarilor primite din partea piteștenilor, Poliția Locala Pitești acționeaza permanent in vederea depistarii acelor cetațeni care transporta deșeuri in mașinile personale și le arunca…

- Primarul Municipiului Targoviște, Cristian Stan, a anunțat depunerea unui nou proiect pentru obținerea finanțarii prin Programul Național de Redresare și Reziliența. Este vorba despre o documentație pentru inlocuirea a 100 de platforme de colectare a deșeurilor menajere din oraș cu altele digitalizate.…

- Consilierii locali municipali au aprobat luni, in sedinta extraordinara, infiintarea a doua centre de colectare selectiva a deseurilor prin aport voluntar, in municipiul Giurgiu, in vederea finantarii prin Planul National de Redresare si Rezilienta. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- RETIM Ecologic Service S.A. informeaza toți utilizatorii serviciului de salubrizare (persoane fizice, asociații de proprietari/locatari, persoane juridice și instituții publice) din Zona 1 a județului Timiș, ca urmeaza sa se modifice tarifele de colectare-transport a deșeurilor municipale. Modificarea…

- Campania GRATUITA de colectare a deșeurilor voluminoase din tot județul Bistrița-Nasaud este programata in perioada 22 – 27 august 2022! In categoria deșeurilor voluminoase intra fotolii, canapele, saltele, mobilier de gradina, jucarii de dimensiuni mari – tobogane, biciclete,trotinete, piscine gonflabile,…

- Planeta are resurse limitate. Economiseste-le! Este indemnul campaniei „Timisoara Recicleaza”, organizata de Iulius Town si ECOTIC. La minimum 5 kilograme deșeuri DEEE, donatorii pot primi un voucher cadou. Iulius Town este o dezvoltare sustenabila, care a pus comunitatea si grija pentru mediu in centrul…

- S.Ed.C. Mioveni organizeaza o noua campanie de colectare gratuita a deșeurilor vegetale in oraș: PROGRAM COLECTARE – IULIE 2022 (a doua campanie de colectare) 25.07.2022 – Colibași + Faget26.07.2022 – Racovița + Clucereasa* pentru cart. Mioveni, deșeurile se vor colecta in ambele zile, de la platformele…

- Sisteme de acces cu cardul și pentru platformele subterane de colectare a deșeurilor din Alba Iulia. Achiziția, facuta de Primarie Primaria Alba Iulia cumpara sisteme de acces controlat cu cardul pentru platformele subterane de colectare a deșeurilor urbane din municipiu. Administrația locala vrea astfel…