- Pompierii militari intervin la locul producerii unui accident rutier in care au fost implicate noua persoane, doi adulți și șapte copii. Doi dintre minori sunt in stare critica. Accident grav la ieșire din Sighișoara – Noua persoane implicate, doi copii in stare critica | observatornews.ro Accident…

- Traficul se desfașoara dirijat pe DN2E85, in Oreavul, in urma unui accident in care au fost implicate trei autovehicule „2 persoane sunt evaluate medical la acest moment.” , transmit reprezentanții Biroului de Presa al IPJ Buzau. Vom reveni cu detalii

- Un barbat din judetul Brasov a ajuns, duminica, la Spitalul Judetean din Galati, in urma coliziunii dintre doua TIR-uri pe DN 25, informeaza Inspectoratul de Politie Judetean Galati. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Un echipaj de descarcerare și doua ambulante au fost solicitate sa intervina in cazul unui accident rutier petrecut pe strada Ștefan cel Mare din municipiul Vaslui, zona Buium. La fața locului salvatorii au gasit o victima ranita ușor și a avut nevoie de ingrijiri medicale. Din primele informații a…

- Un nou accident a avut loc cu puțin timp in urma in zona UTA, la semaforul de la intersecția Calea Victoriei cu Calea Aurel Vlaicu: doua autoturisme s-au ciocnit, unul dintre ele, un Logan alb, ajungand sa fie rasturnat pe o parte. Traficul rutier in zona a fost afectat dar nu a fost intrerupt total.…

- Traficul a fost oprit, sambata dupa-amiaza, pe DN 1 Cluj-Napoca – Oradea, la iesire din localitatea Huedin, din cauza unui accident in care au fost implicate trei autoturisme si un autotren, in urma caruia o persoana a fost

- Accident de circulație, luni dimneața, la Limpeziș. Conform Poliției, sunt implicate trei autovehicule, iar trei persoane au fost ranite. Printre mașinile implicate se numara și o dubița de Poliție, care s-a rasturnat in urma impactului. Articolul VIDEO / Dubița de poliție, accident pe DN2-E85 apare…

- Un grav accident rutier a avut loc in aceasta dimineata in jurul orei 5.40 in Constanta. Un autoturism in care se aflau sapte persoane a intrat in sensul giratoriu de la intrare in cartierul Tomis Plus si apoi s a lovit violent de un stalp aflat in curtea unei reprezentante auto. La fata locului au…