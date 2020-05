Prioritatea absoluta in acest moment o reprezinta diminuarea impactului crizei si sporirea ponderii turismului in economia nationala, considera Emil-Razvan Pirjol, secretar de stat in Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri - Directia Generala Turism. "Cred ca o prioritate absoluta in acest moment este diminuarea impactului acestei crize si relansarea cat mai rapida a turismului national, in perioada imediat urmatoare. Locurile de munca pierdute vor trebui cu siguranta recreate si bineinteles, ne dorim o crestere a ponderii turismului in economia nationala. In acest sens, am elaborat…