Stiri pe aceeasi tema

- Justitia americana a anuntat joi inculparea unor responsabili guvernamentali belarusi acuzati ca au deturnat in 2021 un avion al companiei Ryanair pentru a aresta un jurnalist de opozitie care se afla la bord, noteaza AFP preluat de agerpres. Potrivit unui comunicat al procurorului federal din Manhattan,…

- Parchetul polonez continua sa investigheze aterizarea fortata a avionului Ryanair, la bordul caruia se afla opozantul rus Roman Protasevici. Anchetorii au dat publicitatii inregistrarile conversatiei dintre controlorul de trafic de la Minsk si pilotul avionului. Inregistrarea a fost postata pe Facebook…

- Parchetul polonez continua sa investigheze aterizarea fortata a avionului Ryanair, la bordul caruia se afla opozantul rus Roman Protasevici. Anchetorii au dat publicitatii inregistrarile conversatiei dintre controlorul de trafic de la Minsk si pilotul avionului. Inregistrarea a fost postata pe Facebook…

- Serviciile speciale poloneze au investigat zborul Atena-Vilnius care a efectuat o aterizare de urgența la Minsk din cauza unei presupuse amenințari cu bomba.La bordul avionului inmatriculat in Polonia se aflau și Roman Protasevici, cofondatorul in exil al instituției media Nexta pe Telegram și prietena…

- Polonia a acuzat vineri serviciile secrete din Belarus ca se afla în spatele deturnarii în luna mai a zborului Ryanair care a dus la arestarea unui jurnalist de opoziție care se afla la bord, relateaza AFP. Serviciile speciale poloneze au investigat zborul Atena-Vilnius care a efectuat…

- Autoritațile de Vilnius au anunțat, joi, ca le va oferi migranților asistența financiara in valoare de1.000 de euro pentru a-i motiva sa se intoraca in locul de proveniența. Propunerea vine in contextul in care Lituania face eforturi sa repatrize mii de migranți, potrivit AFP, citat de Agerpres. Fiecare…

- Fostul controlor de trafic aerian al Aeroportului din Minsk, care i-a spus pilotului Ryanair sa faca o aterizare de urgența la Minsk din cauza unei amenințari cu bomba, a plecat impreuna cu migranții in Polonia. Fostul controlor de trafic aerian le-a spus anchetatorilor polonezi ca aterizarea forțata…

- Belarus a inculpat-o miercuri pe partenera rusa a bloggerului disident Roman Protasevici pentru incitare la ura sociala, la peste sase luni de la arestarea celor doi intr-un avion pe care autoritatile din Belarus l-au obligat sa aterizeze la Minsk, relateaza Reuters. Sofia Sapega, studenta,…