Pinterest interzice orice fel de publicitate asociată pierderii în greutate Reteaua sociala Pinterest, pe care utilizatorii partajeaza fotografii din domeniile lor de interes, a anuntat joi ca interzice orice fel de continut publicitar asociat scaderii in greutate, relateaza AFP.



"Incepand de la 1 iulie 2021, Pinterest isi actualizeaza politicile in materie de publicitate pentru a interzice toate anunturile care contin text sau imagini legate de pierderea in greutate", a indicat intr-un comunicat platforma, care sustine ca are 475 de milioane de utilizatori activi.



"Doar reclamele care promoveaza obiceiuri si stiluri de viata sanatoase sau servicii… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

