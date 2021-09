Stiri pe aceeasi tema

- Proba speciala a Raliului Iasului a fost intrerupta dupa ce o masina la volanul careia se afla pilotul Adrian Raspopa a fost implicata intr-un accident rutier in timpul circuitului din zona Hadambu. Pilotul a intrat in coma. Medicii se lupta sa-i salveze viața.

- Un accident cumplit a avut loc miercuri, 18 august, in Ialomița. In urma impactului devastator, un barbat a murit pe loc și asta pentru ca mașina pe care o conducea s-a izbit puternic de o cisterna, apoi s-a rupt pe jumatate.

- In noaptea de marți spre miercuri, un grav accident rutier a avut loc, in urma caruia un tanar de 23 de ani a decedat. Mașina pe care o conducea a ajuns in curtea unei case, distrugand complet un gard. Accidentul a avut loc in județul Iași, iar șoferul avea viteza mare. Grav accident rutier in […] The…

- Dupa cumplitul accident in care și-au pierdut viața 7 persoane, o alta tragedie rutiera a avut loc pe strazile din Bacau. Trei barbați au murit dupa ce mașina in care se aflau a intrat intr-un copac de pe marginea drumului. De asemenea, o femeie a fost grav ranita, iar acum se zbate intre viața și moarte…

- Polițiștii din Brașov au deschis o ancheta in cazul copilului de trei ani care a murit, duminica, dupa ce a fost lovit de o masina chiar in curtea unei case. Din primele date, la volanul autoturismului implicat in accident se afla un adolescent in varsta de 14 ani, informeaza ziarul local Brașov.Net.…

- O masina care participa la o competitie off road s-a rasturnat in raul Oituz, in judetul Covasna, iar pilotul a murit. Copilotul a fost transportat de urgența la spital. ISU Bacau a anuntat, sambata, ca echipaje din Bacau si Conasna intervin dupa ce, undeva intre Bretcu (judetul Covasna) si Poiana Sarata…

- Un teribil accident a avut loc in aceasta dimineața in județul Dambovița. Un micorbuz școlar s-a ciocnit violent cu un autoturism, producand moartea a doua persoane și ranirea grava a nu mai puțin de șapte copii.

- „Azi, politistii rutieri din cadrul din Poliției Orasului Filiași au fost sesizati cu privire la faptul ca pe DN 6, pe raza localitatii Filiași, a avut loc un accident rutier.La fata locului s-au deplasat politistii care au stabilit ca un autoturism condus pe DN 6, din direcția Filiași catre Strehaia,…