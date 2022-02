Pilotul avionului ucrainean interceptat în România, audiat de serviciile secrete și procurori Procurorii militari fac verificari in cazul aterizarii aeronavei de lupta ucrainiene la baza militara Bacau. Pilotul ucrainean ar putea fi interogat de catre ofițeri MApN, SRI, DGIA, la aceste audieri putand sa participe inclusiv specialiști de securitate ai NATO. Procurorii militari de la Parchetul Militar de pe langa Tribunalul Militar Iași fac verificari preliminare pentru […] The post Pilotul avionului ucrainean interceptat in Romania, audiat de serviciile secrete și procurori appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Joi, doua aeronave F-16 Fighting Falcon ale Forțelor Aeriene Romane aflate in serviciul de lupta Poliție Aeriana sub comanda NATO au decolat, in jurul orei 6.15, pentru clarificarea unei situații aeriene referitoare la un zbor neautorizat in partea de nord a Romaniei, care se apropia de spațiul aerian…

- Un avion ucrainean a intrat, joi dimineața, in spațiul aerian al Romaniei. Au fost ridicate imediat doua aeronave militare, aparatul de zbor fiind interceptat și pus sa aterizeze la Baza Aeriana 95 din Bacau. Aeronava a fost observata de o patrula a Poliției de Frontiera in zona localitații Vicovu de…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a fost audiat de procurori, in dosarul deschis dupa incidentul din Parlament, cand a fost agresat de liderul AUR, George Simion. Procurorii din cadrul Parchetului General l-au audiat pe ministrul Energiei, in acest dosar deschis in rem, in care faptele sunt de ultraj…

- Premierul Nicolae Ciuca a anunțat, miercuri, in debutul ședinței Guvernului, ca aproape 500.000 de facturi la energie termica și electrica au fost emise greșit de furnizorii din Romania. Potrivit premierului, noua ordonanța de urgența care prevede plafonarea prețurilor la gaze și electricitate nu le…

- Administrația Naționala de Meteorologie anunta ninsori temporar viscolite, incepand de sambata și pana luni, in jumatatea vestica a Moldovei, Carpații Meridionali si local in Carpatii Orientali si Occidentali. De asemenea, de sambata dupa-amiaza pana luni dimineata a fost emisa o avertizare de viscol…

- Polițistul care a lovit cele doua fete pe trecerea de pietoni de pe bulevardul Laminorului din București a fost pus sub control judiciar de procurori. Dupa audierile de la Parchet, cand jurnaliștii au incercat sa ii puna intrebari., polițistul a fost violent, i-a bruscat și i-a impins, ca sa scape de…

- Romania‘s Ministry of Finance announced on Thursday that it has approved a E305mln loan from the European Investment Bank (EIB), to be used to co-finance the construction of a regional hospital in Cluj, according to See News. “The loan represents approximately 67% of the net cost of the project,” said…

- Comitetul Național de Coordonare a Vaccinarii a anunțat, luni seara, implinirea unui an de la debutul campaniei de vaccinare, timp in care au fost utilizate 15.749.303 doze de vaccin. In aceasta perioada, in Romania, au fost vaccinate 7.918.813 persoane cu cel putin o doza, 7.781.563 persoane cu schema…