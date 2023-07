Piloții români interceptează avioane militare rusești. Unde se întâmplă Avioanele F-16 ale Forțelor Aeriene Romane staționate in baza aeriana Siauliai din Lituania au interceptat cu succes cateva zeci de avioane militare rusești. Piloții romani au fost alertați de NATO de 20 de ori in timpul misiunilor lor de trei luni in zona baltica. In total, romanii au interceptat 40 de avioane de cercetare, de vanatoare și de bombardament ale Rusiei, potrivit stiripesurse.ro Alianța NATO participa prin rotație la protejarea spațiului aerian al Lituaniei, Letoniei și Estoniei. Deoarece aceste țari nu au aviație de vanatoare, aparatele implicate in misiuni sunt coordonate de Centrul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

