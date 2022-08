Stiri pe aceeasi tema

- Pilotii companiei aeriene germane Lufthansa au votat duminica, in proportie de 97,6%, in favoarea organizarii unei greve, amenintand cu alte perturbari ale traficului in timpul sezonului aglomerat al calatoriilor de vara, transmite Reuters.

- Petre Daea va prelua ministerul Agriculturii, in urma demisiei lui Adrian Chesnoiu. Conducerea PSD a votat, miercuri, in sedinta Consiliului Politic National, ca acesta sa fie titularul de la Agricultura, au precizat surse social-democrate pentru News.ro.

- Pentru prima data, in Turcia apare discuția despre viitorul lui Erdogan la conducerea țarii. Șase milioane de alegatori tineri, care vor vota pentru prima oara urmeaza sa decida, in mai puțin de 12 luni, daca Erdogan sa ramana la conducerea țarii sau daca Turcia ar trebui condusa de alt lider, scrie…

- Dupa ce saptamana trecuta Parlamentul a votat majorari salariale pentru mai multi functionari publici, presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu, a declarat, miercuri, ca decizia va o prorogata. Liderul PSD a mai precizat ca, in acest moment, „demnitarii trebuie sa stranga cureaua”.

- Dupa ce saptamana trecuta Parlamentul a votat majorari salariale pentru mai multi functionari publici, presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu, a declarat, miercuri, ca decizia va o prorogata. Liderul PSD a mai precizat ca, in acest moment, „demnitarii trebuie sa stranga cureaua”.

- Camera Deputatilor a adoptat, marti, un proiect de lege care prevede ca si functionarii publici si personalul contractual din Ministerele Transporturilor si Culturii, precum si din serviciile deconcentrate subordonate vor beneficia de majorarea cu 15 a salariilor de baza pentru complexitatea muncii.Potrivit…

- Rata inflatiei a ajuns in aprilie la 13.8% comparativ cu aprilie 2021, iar preturile la cele mai multe produse de baza au crescut cu procente intre 20 si 80%, noteaza sindicatele Cartel Alfa, cerand Guvernului sa majoreze toate salariile cu cate 200 de lei neimpozabili.

- Ministerul Finanțelor a elaborat actul normativ necesar pentru indeplinirea masurii adoptate in cadrul programului guvernamental ”Sprijin pentru Romania”,”200 de lei in plus pentru salariul minim (creștere voluntara scutita de taxe)”. Astfel, este propusa neimpozitarea și neincluderea in baza de…