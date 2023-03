Stiri pe aceeasi tema

- Pentru a noua saptamana consecutiv, mai multe mii de israelieni au iesit sambata seara pe strazile din Tel Aviv pentru a protesta fata de o reforma foarte controversata a sistemului judiciar dorita de premierul Benjamin Netanyahu si pe care ei o considera daunatoare

- Zeci de mii de israelieni au manifestat, sambata, la Tel Aviv si in alte orase din tara, pentru a sasea saptamana consecutiv, impotriva reformei judiciare conduse de guvernul prim-ministrului Benjamin Netanyahu. „Democratie”, „Rusine, rusine!”, „Nu ne vom da batuti”, multimea au fluturat steaguri…

- Zeci de mii de israelieni au manifestat, sambata seara, la Tel Aviv, impotriva politicilor coaliției aflate la putere in jurul lui Benjamin Netanyahu, denunțand pericolul unei derive antidemocratice. A fost cea mai mare manifestație de protest de la investirea guvernului, la 29 decembrie, in cadrul…

- Cateva zeci de mii de israelieni au manifestat sambata seara la Tel Aviv pentru a-si exprima dezacordul fata de politicile coalitiei guvernamentale a premierului Benjamin Netanyahu si temerile privind riscul unui derapaj antidemocratic, informeaza AFP, relateaza Agerpres. Fii la curent cu…

- Parlamentarii polonezi au adoptat, vineri, o reforma judiciara ce ar putea debloca fondurile de miliarde de euro retinute de Uniunea Europeana din cauza unei dispute dintre Varsovia si Bruxelles, pe marginea statului de drept din Polonia. Cu toate acestea, disensiunile din tabara de guvernamant si…

- Mai multe mii de israelieni au manifestat aseara la Tel Aviv impotriva noului guvern condus de Benjamin Netanyahu, cel mai de dreapta din istoria tarii, noteaza AFP. „Afara”, „Impreuna impotriva fascismului si apartheidului”, „Democratia in pericol”, se putea citi pe pancarte manifestantilor iesiti…

- Ambasadoarea Israelului in Franta, Yael German, a demisionat, joi, in semn de protest fața de alegerile legislative de la 1 noiembrie care au dus la formarea unui nou guvern Benjamin Netanyahu. Yael German a postat pe Twitter demisia scrisa in ebraica pe care a trimis-o noului sef al guvernului, transmite…

- Un hotel din ALBA va refuza turiștii austrieci, precum și plata cu cardurile emise de bancile din Austria, ca și protest la refuzul lor de a ne accepta in spațiul Schengen! Un hotel din ALBA va refuza turiștii austrieci, precum și plata cu cardurile emise de bancile din Austria, ca și protest la refuzul…