Stiri pe aceeasi tema

- Prima Doamna Jill Biden l-a retras pe presedintele american Joe Biden de la un eveniment in timpul ceremoniilor de marcare a 80 de ani de la Debarcarea din Normandia, joi, in Franta, o retragere care a provocat reactii de nedumirire pe retele de socializare, relateaza Daily Express, citat de news.ro.

- Dupa ce a adus, joi, 6 iunie, un omagiu veteranilor americani la cimitirul din Colleville-sur-Mer, Franța, președintele american Joe Biden a vorbit despre situatia din Ucraina, relateaza Le Figaro, citata de News.ro.Intr-o alocutiune rostita cu ocazia comemorarii a 80 de ani de la debarcarea din Normandia,…

- Președintele SUA Joe Biden, prima doamna Jill Biden, președintele francez Emmanuel Macron și soția sa Brigitte Macron participa la o ceremonie pentru a marca cea de-a 80-a aniversare a Zilei Z. Veteranii sunt in picioare pentru inceperea comemorarii a 80 de ani a Zilei Z din SUA la Cimitirul și Memorialul…

- Lideri de prim rang din țarile democratice, printre care președintele Joe Biden, regele Charles al III-lea, președintele Emmanuel Macron, cancelarul Olaf Scholz și premierul Justin Trudeau, participa, in ziua de 6 iunie 2024, in Franța, la ceremonia prin care se comemoreaza 80 de ani de la debarcarea…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski va asista pe 6 iunie in Normandia la aniversarea a 80 de ani de la debarcarea aliata in Franta, a anuntat marti omologul sau francez Emmanuel Macron, relateaza AFP. "Voi avea ocazia, cind presedintele Zelenski va veni in Franta cu ocazia D-Day saptamina viitoare,…

- Fișa de salariu a președintelui Franței a fost publicata pentru prima data de catre presa din Hexagon. Cuantumul veniturilor lunare ale președintelui Macron erau cunoscute, insa documentul care le atesta a fost ținut departe de ochii publicului pana acum, scrie Liberation, potrivit hotnews.ro .

- Ministrul francez al apararii, Sebastien Lecornu, si omologul sau rus, Serghei Soigu, s-au aratat miercuri, 3 aprilie, in cursul unei discutii telefonice, "dispusi sa dialogheze" cu privire la conflictul din Ucraina, a anunțat Ministerul rus al Apararii, potrivit agenției AFP, preluata de Agerpres."S-a…

- O unitate a gruparii Statul Islamic, care a revendicat atentatul terorist de la Crocus City Hall din Moscova, a efectuat mai multe tentative de atac pe teritoriul Franței, a declarat președintele francez Emmanuel Macron, citat de Le Parisien. Președintele francez a comentat decizia guvernului de a ridica…