Ministerul Afacerilor Interne a publicat un proiect de lege prin care, in premiera, pietonii care stau cu ochii in telefonul mobil atunci cand traverseaza strada vor putea fi amendați. Masura vine in contextul in care un procent semnificativ din numarul accidentelor rutiere implica eroarea umana a participanților la trafic. Astfe, in perioada 01.01.2019 -15.09.2020, s-au […]