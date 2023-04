Stiri pe aceeasi tema

- Miercuri, 22 martie, in jurul orei 12, polițiștii Serviciului Rutier Argeș au fost sesizați despre producerea unui accident, in urma caruia un pieton a fost ranit, pe DN 7, in localitatea Bascov, dupa cum ne informeaza Biroul de presa al IPJ Argeș. Citește și: Accident in Argeș. O femeie a ajuns la…

- ACCIDENT la Lancram: Copil de 9 ani, lovit de o mașina in timp ce traversa strada pe trecerea de pietoni. Ce spune Poliția Un accident rutier s-a produs marți dimineața, pe raza localitații Lancram. Un copil de 9 ani a fost lovit de o mașina, in timp ce traversa strada pe trecerea de pietoni. Baiatul…

- Grav accident pe o trecere de pietoni din comuna galațeana Barcea. Doua fete in varsta de 12 ani au fost lovite de o duba, in timp ce traversau strada regulamentar. Atentie, sunt imagini cu puternic impact emotional!

- La data de 4 februarie ora 15:36, in jurul orelor 15.30, o femeie de 32 ani, din Paltinoasa in timp ce conducea autoturismul pe DC 27, in interiorul localitatii Paltinoasa, a intrat in coliziune cu autotursimul condus de catre o tanara de 23 ani, din Dragoiesti. In urma impactului a rezultat vatamarea…

- Accident de circulație, joi dimineața, in fața Spitalului Județean din Timișoara. Un barbat de 74 de ani a fost ranit grav dupa ce a fost lovit de mașina. Victima traversa strada neregulamentar, spun polițiștii.

- La data de 19 ianuarie a.c., in jurul orei 17.15, polițiștii Biroului Rutier Cluj-Napoca au fost sesizați pentru a interveni la un accident rutier produs pe strada Memorandumului din municipiul Cluj-Napoca.

- In aceasta dimineața, in zona Liceului Vasile Goldiș de pe Calea Victoriei, a avut loc un accident rutier. Un elev de 14 ani a fost lovit de o mașina in timp ce traversa strada pe trecerea de pietoni. „Prezinta un TCC fara pierderea conștiinței, contuzie gamba dreapta. Se deplaseaza o ambulanța de tipul…

- ACCIDENT RUTIER in Alba Iulia: Un pieton a fost lovit de o mașina, intr-o intersecție intens circulata ACCIDENT RUTIER in Alba Iulia: Un pieton a fost lovit de o mașina, intr-o intersecție intens circulata Traficul rutier este ingreunat pe Bulevardul Republicii din Alba, in apropiere de intersecția…