Pieton accidentat pe Unirii Trafic dirijat pe bulevardul Unirii, din municipiul Buzau, in urma unui accident rutier. Din primele date de la fața locului a reieșit ca in timp ce conducea un autoturism pe direcția Buzau catre Ploiești, un șofer de 56 de ani, din Florica, a surprins și accidentat un pieton care s-a angajat in traversarea drumului prin …

Sursa articol si foto: opiniabuzau.ro

