Piesele care transforma ziua de luni intr-un univers al posibilitatilor Zilele de luni sunt grele pentru toți. Cu bateriile descarcate dupa weekenduri pline de distracție, inceputurile de saptamana par ca se deruleaza in reluare. Totuși, muzica poate face ca totul sa fie mai ușor de suportat, mai ales atunci cand playlisturile noastre ne fac sa ne mișcam cu ușurința, involuntar. In acest inceput de saptamana, energia este adusa de artiștii Kontor, care vin cu cinci piese care ne vor purta prin stari și ne vor da motivația de care avem nevoie pentru a duce la bun sfarșit tot ce ne propunem. Fie ca este vorba de variante noi ale unor piese deja consacrate, fie ca este… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

