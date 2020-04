Stiri pe aceeasi tema

- Dupa lansarea single-ului de debut „Salveaza-ma”, trupa Antipoem anunța lansarea primului EP – „Vise fara aripi” și revine cu single-ul „Spini”. Piesa „Spini” a fost scrisa intr-o singura zi. Solistul și compozitorul trupei, Andy Horjea, a venit la studio cu versurile care descriau situația prin care…

- One World: Together At Home a strans intr-un maraton de 8 ore cei mai indragiți artiști internaționali. De la Billie Eilish, la Taylor Swift, la Lady Gaga sau la Elton John, cu toții au fost prezenți in cadrul acestui „maraton” caritabil. Cel din urma a cantat in onoare medicilor din prima linie celebra…

- Pe langa faptul ca era postata peste tot la lansare, adica pe Facebook ca atunci eram cam singurel și poate mici franturi din Hi5, Lady Gaga – Speechless a fost trimisa cu siguranța intre indragostiții din lumea asta. Zic asta pentru ca știu pe langa mine, inca vreo 4 cazuri din jurul meu. Da play...…

- De cum s-a lansat piesa Irina Rimes feat. Carla`s Dreams – „3 Inimi” aceasta s-a dus direct in topul YouTube Trending. Duminica a ajuns pe 8 in Trending. Piesa este prima colaborare dintre Irina Rimes și Carla’s Dreams. 3 inimi este despre iubirea care ajunge la maturitate și nu mai incape in doar doua…

- Dupa ce a lansat single-ul ”Stupid Love”, Lady Gaga se pregatește sa lanseze al 6-lea album pe data de 10 aprilie. Intr-o postare de pe Twitter, Lady Gaga a dat anunțul așteptat de fanii ei și le-a lasat și o poza din care am putea deduce ”cromatica” albumului. Welcome to “Chromatica”, coming April…

- Vedeta pop Lady Gaga a anuntat luni pe contul sau de Instagram ca va lansa pe 10 aprilie noul sau album intitulat "Chromatica", o productie discografica ce include si single-ul "Stupid Love" prezentat saptamana trecuta, relateaza EFE.

- La 3 ani de la apariția discului „Joanne„, Lady Gaga este pregatita sa prezinte publicului un nou material de studio.Deși nu are un titlu, cel de-al 6-lea album al artistei va fi lansat in curand. Albumul a fost inregistrat in casa artistei, in timp ce suferea de o depresie „A fost totul atat de real...…

- Compozitorul și cantarețul James Newman va reprezenta Marea Britanie la Eurovision Song Costest in 2020. Piesa cu care el va concura se numește „My Last Breath” și o va prezenta in Rotterdam pe 16 mai. Vorbind pentru BBC Radio 1, James spune ca prestația sa „simpla și memorabil” sa il ajute sa caștige…