Stiri pe aceeasi tema

- Biletele se pot achizitiona de la Agentia Teatrului si online. Regulament, info spectatori in contextul COVID 19, info bilete si Agentie pe www.tnobconstanta.ro bileteIn aceasta saptamana, Teatrul National de Opera si Balet Oleg Danovski invita publicul la opera "Tosca" G. Puccini si opereta "Voievodul…

- Stagiunea 2021-2022 la Ateneul National din Iasi se va deschide in mod oficial in acest weekend, sambata si duminica fiind programate doua concerte care vor fi transmise si in mediul online. Astfel, sambata, 9 octombrie, de la ora 19.00, pe scena Ateneului vor urca Liviu Prunaru – concertmaestrul orchestrei…

- Timpul zboara repede și iata, ne aflam deja in luna Octombrie cand aerul rece de toamna ne invadeaza, iar melancolia toamnei se simte mai bine ca niciodata. Chiar daca nici nu ne-am dat seama cand am... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- O noua saptamana inseamna noi spectacole la Teatrul Național „Aureliu Manea” Turda. In fiecare saptamana, actorii noștri, și nu numai, vin in fața dumneavoastra cu diferite spectacole atat pentru cei... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Primul spectacol, ,,Cu sufletul nu-i de glumit”, autor Dimitri Dinev, va avea loc in data de 09.09.2021, la ora 19:00, in Sala Mare. Biletele pot fi achizitionate aici. Daca apreciezi acest articol, te așteptam sa intri in comunitatea de cititori de pe pagina noastra de Facebook, printr-un Like! The…

- Dupa o lunga așteptare, spectacolul scris și regizat de Nae Caranfil, ”Papagalul mut”, prinde glas pe scena Salii Mari a Teatrului Național ”I. L. Caragiale” din București. Papagalul Mut – Istorii aproape adevarate despre un spion aproape uitat, pe 4 și 5 septembrie, de la ora 19:00. In scenografia…

- Artistii din patru institutii de cultura din municipiul Iasi vor sustine, in luna septembrie, timp de zece zile, zece spectacole si concerte in diferite locatii si spatii neconventionale din oras, in cadrul unui proiect intitulat ‘Artisti in oras’. Actiunea este o continuare a unui proiect lansat in…

- In aceasta saptamana, Ateneul Național și Teatrul Luceafarul continua stagiunea estivala cu noi spectacole pentru toate varstele. La agenda teatrala se adauga numeroase expoziții, dar și o serie de spectacole și concerte ale unor trupe de top, precum Vama și Proconsul. • 20 Iunie – 14 Septembrie 2021…