Ernest Gaines a murit marți, in locuința sa din Oscar, Louisiana, iar informația a fost confirmata de Baton Rouge Area Foundation, ce sponsorizeaza un premiu literar in onoarea romancierului.

"Ernest Gaines a fost o comoara a Louisianei. Va ramane in memoria oamenilor pentru proza lui puternica, ce plaseaza cititorul direct in povestea vechiului Sud, care putea fi descris numai de el. Am pierdut un om uriaș și un prieten", a declarat John Davies, director general al Baton Rouge Area Foundation.

Guvernatorul Louisianei, John Bel Edwards, a declarat ca Gaines "și-a folosit viziunea…