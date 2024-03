Stiri pe aceeasi tema

- Emiratele Arabe Unite, care gazduiesc centrul financiar Dubai, au fost excluse de pe lista tarilor cu risc de fluxuri ilegale de bani a unui organ de supraveghere global, o victorie pentru natiune care ar putea sa-si consolideze pozitia internationala, transmite Reuters. Supravegherea a inceput in…

- Administrația de la Washington a anunțat vineri o serie de sancțiuni impotriva a peste 500 de ținte rusești. Masurile vin ca raspuns la moartea opozantului rus Aleksei Navalnii și cu o zi inainte de implinirea a doi ani de la declanșarea invaziei in Ucraina, relateaza Reuters, CNN și AFP, citata de…

- Luand cuvantul la un eveniment desfasurat la Minsk, Lukasenko a susținut ca cei arestati „s-au tarat peste granita transportand explozibil pentru a comite sabotaje in principal in Rusia si Belarus”, relateaza Reuters preluat de HotNews.ro.El nu a precizat cate persoane au fost arestate in operatiunea…

- Julian Assange (52 de ani), fondatorul site-ului WikiLeaks, se afla la o ultima incercare legala de a opri extradarea sa din Marea Britanie catre Statele Unite. Soția sa, Stella Assange, a avertizat joi, 15 februarie, ca este o chestiune de viața și de moarte pentru barbatul ei, potrivit Reuters, citat…

- Stellantis a anuntat luni ca va investi 103 milioane de euro la facilitatea sa Szentgotthard din Ungaria pentru a produce din 2026 module cu actionare electrica (EDM), care vor ajuta producatorul auto sa-si extinda portofoliul de vehicule electrice (EV), transmite Reuters, potrivit Agerpres. Este…

- Un cutremur cu magnitudinea de moment de 5,8 care s-a produs la numai 10 kilometri adancime a lovit sambata insula Mindanao, a doua ca marime din Filipine, potrivit datelor furnizate de USGS, institutia de monitorizare geologica din Statele Unite.Echipele de salvare care cauta zeci de persoane disparute…

- Actorul american Pierce Brosnan, celebru pentru interpretarea personajului James Bond, a primit marți o citatie dupa s-a plimbat pe jos in zonele termale din Parcul National Yellowstone, vestul SUA, ignorand masurile de siguranța, potrivit unor documente judiciare consultate de CNN.Acuzatiile impotriva…

- Actorul Pierce Brosnan a fost citat in Wyoming dupa ce s-ar fi plimbat in zonele termale din Parcul National Yellowstone, arata un document judiciar obtinut de CNN, potrivit news.roAcuzatiile impotriva lui Brosnan sunt "Calatorie pe jos in toate zonele termale si in canionul Yellowstone, limitata…