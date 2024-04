Stiri pe aceeasi tema

- Intr-o emisiune televizata marți seara, Cristian Popescu Piedone a afirmat ca susținerea din partea PSD și PNL in cursa pentru Primaria Capitalei ar reprezenta un prim pas crucial spre victoria sa in alegerile locale și, ulterior, prezidențiale! „Eu nu ma dezic de PPU-SL. In doua zile imi voi depune…

- Piedone este in fruntea preferințelor inaintea alegerilor pentru Primaria Capitalei, arata sondajele de opinie recente. Conform ultimelor sondaje de opinie realizate de CURS, Cristian Popescu Piedone se afla intr-o poziție de lider detașat in cursa pentru Primaria Capitalei. Potrivit acestor sondaje,…

- Cristian Popescu Piedone, primarul Sectorului 5 și candidatul pentru postul de primar al Bucureștiului, a fost luat cu asalt de catre locuitorii orașului in timp ce iși depunea candidatura. Bucureștenii au venit in numar mare pentru a-i oferi sprijin și pentru a semna pentru candidatura sa. In mijlocul…

- Cristian Popescu Piedone, primarul Sectorului 5, dezminte speculațiile conform carora s-ar retrage din cursa pentru Primaria Capitalei. „Nu dau bir cu fugiții. Astea sunt mituri aruncate de fricoșii aștia”. Edilul de la Sectorul 5 declara ca el niciodata nu a afirmat ca renunța la lupta pentru Primaria…

- Cristian Popescu Piedone a declarat ca este exclusa o negociere cu PSD privind alegerile locale, precizand ca eventuale discuții vor avea loc dupa ce va fi primarul general al Capitalei. Primarul Sectorului 5 , Cristian Popescu Piedone, a facut declarații tranșante miercuri seara, in cadrul unei intervenții…

- Remus Pricopie, rector la Școala Naționala de Studii Politice și Administrative (SNSPA), crede ca sondajele pentru primaria Bucureștiului pot fi manipulate in mod deliberat. El critica in special sondajele care il arata pe Cristian Popescu Piedone ca primul in preferințele Bucureștenilor pentru Primaria…

- Dupa lungi discuții și negocieri, Coaliția PSD-PNL nu a reușit inca sa ajunga la un consens privind candidatul comun pentru Primaria Capitalei. „Este un proces firesc de analiza și dezbatere” și „trebuie sa avem rabdare”, spune rectorul Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative, Remus Pricopie,…

- Creșterea spectaculoasa in sondaje și reacția bucureștenilor cu privire la dosarul ANI schimba perspectivele alegerilor. Cristian Popescu Piedone, actualul primar al sectorului 5, devine tot mai aproape de a ocupa funcția de primar general al Capitalei, conform ultimului sondaj realizat in randul alegatorilor.…