Stiri pe aceeasi tema

- "Ce fac șacalii șușanelelor? Ce fac orcii țarii?Mi-au șoptit pasarile cerului ca petreceți cu lautari! Și ca v-ați adunat langa troc.Petreceți, orcilor!Petreceți și injurați-ma!Știu ca dansați cu cuțitele la brau și va visați deja stapani pe primarie!Va intreb, orcilor: Chiar credeti ca cetațenii Sectorului…

- Cristian Popescu Piedone, condamnat recent la patru ani de inchisoare cu executare in dosarul „Colectiv, a atransmis sambata, la numai doua zile de la incarcerare, un mesaj pentru cei care „se viseaza deja stapani pe primarie”, dar si pentru oamenii care il sustin.

- Cristian Popescu Piedone, condamnat recent la patru ani de inchisoare cu executare in dosarul „Colectiv, a atransmis sambata, la numai doua zile de la incarcerare, un mesaj pentru cei care „se viseaza deja stapani pe primarie”, dar si pentru oamenii care il sustin.

- Condamnat la patru ani de inchisoare in dosarul Colectiv, primarul Sectorulu 5, Cristian Popescu Piedone, a scris un prim mesaj din inchisoare. Acesta a amenințat inainte de a fi incarcerat ca va face dezvaluiri de senzație despre lumea politica. Deocamdata, s-a mulțumit sa transmita un mesaj acid…

- La doar doua zile dupa ce a fost incarcerat, in urma condamnarii la patru ani de inchisoare in Dosarul Colectiv, Cristian Popescu Piedone a trasnmis un mesaj din inchisoare.Acesta a fost postat pe pagina sa de pe Facebook. Ce fac sacalii susanelelor Ce fac orcii tarii Mi au soptit pasarile cerului ca…

- Dupa ce tatal sau a fost arestat și condamnat definitiv la inchisoare cu executare, Vlad Popescu Piedone are un mesaj catre fostul primar al sectoarelor 4 și 5, Cristian Popescu Piedone. “Astazi, justiția din Romania a aratat inca o data ca este stramba, nedreapta și ca judeca și condamna in funcție…

- Fostul edil al Sectorului 4, actual edil al Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone a fost condamnat, joi, definitiv, de magistrații CAB la patru ani de inchisoare cu executare in dosarul Coelctiv. Scriitorul și gazetarul Cristian Tudor Popescu se arata revoltat ca decizia finala a fost luata abia…

- Fostul primar al Sectorului 4 Cristian Popescu-Piedone, in prezent edil al Sectorului 5, a fost condamnat definitiv, joi, de Curtea de Apel Bucuresti la 4 ani inchisoare cu executare pentru savarsirea infractiunii de abuz in serviciu in legatura cu tragedia din octombrie 2015 de la clubul Colectiv,…