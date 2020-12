Pictorul Grigore Agache: „Acum sunt doar eu și șevaletul” Un artist nu iese niciodata la pensie. Pictorul Grigore Agache s-a pensionat doar de la catedra Liceului de Arte „Victor Brauner” din Piatra-Neamț, odata cu implinirea varstei de 65 de ani. A adunat 36 de ani in invațamant, din care cei mai mulți la „Victor Brauner”, inființat imediat dupa 1989. E dedicat penelului de la varsta de 3 ani și acum (nerostit) considera ca „este haruit, probabil nu intamplator, așa cum pictura l-a ales, și școala l-a ales fiindca avea de daruit: seriozitate, munca, expresivitate, profunzime, sobrietate, neobosita cautare a ultimei esențe”. Grigore Agache a pregatit… Citeste articolul mai departe pe mesagerulneamt.ro…

Sursa articol si foto: mesagerulneamt.ro

