Orice modificare adusa pensiilor de serviciu si/sau remuneratiei magistratilor si personalului auxiliar de specialitate este de natura a le afecta statutul, a transmis, vineri, Colegiul de Conducere al Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie (PICCJ). "Avand in vedere propunerile legislative privind abrogarea pensiilor speciale si modificarea calculului remuneratiei - aflate in procedura avansata de legiferare in Camera Deputatilor - Colegiul de Conducere al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie isi exprima in mod ferm pozitia cu privire la imperativul respectarii…