Pontonul la care Raluca Turcan a taiat panglica alaturi de alte șase persoane in urma cu trei saptamani s-a scufundat parțial. In fotografiile publicate pe rețelele de socializare se observa ca pontonul se afla scufundat jumatate in apele Dunarii. Pontonul era folosit drept centru itinerant pentru copiii cu dizabilitați din țara și se afla ancorat in dreptul comunei Mahmudia. Contactați telefonic, reprezentanții Primariei Mahmudia au declarat ca acesta este doar „puțin bandat” și nicidecum scufundat: „El nu este scufundat. Unde a fost ancorat in zona respectiva apele Dunarii erau crescute. In…