- Aplicarea unei cote reduse a TVA de 9% pentru serviciile de recreere ar genera un impact pozitiv de aproximativ 340 de milioane de lei la bugetul de stat pana in 2021, conform unei analize a PwC Romania.

- Automobilul se afla in centrul vietii noastre, de zi cu zi, de cateva decenii. Insa este posibil scenariul utopic in care nu doar ca noile tehnologii vor schimba modul in care ne deplasam cu mijloacele de transport, dar vor duce si la o diminuare considerabila a dorintei noastre de a detine o masina?…

- MedLife anunta finalizarea tranzactiei de cumparare a pachetului integral de actiuni al diviziei de servicii medicale Polisano, ca urmare a aprobarii acesteia de catre Consiliul Concurentei. Noua structura MedLife la nivelul regiunii Transilvania este formata din cinci spitale mono si pluridisciplinare,…

- Trendurile investitiilor in media confirma continutul video ca fiind lider in preferinte, iar dispozitivele mobile sunt cele mai utilizate pentru vizualizarea continutului, se arata intr-un studiu derulat de IAB Romania cu sprijinul PwC Romania.

- Piata auto mondiala va suferi schimbari radicale pana in anul 2030, ca urmare a noilor concepte de ”sharing”, numarul de masini din Europa si SUA urmand sa scada, in timp ce in China va creste, conform studiului Cele cinci dimensiuni ale transformarii industriei auto, realizat de PwC.…

- Potrivit sursei citate, Home'Bank a inregistrat 830.000 de clienti activi in 2017, reprezentand 73% din totalul numarului de clienti, si 69,6 milioane de logari in platforma digitala, cu 64% mai multe comparativ cu 2016. In acest context, peste jumatate dintre clientii ING au folosit aplicatia pentru…

- Mio Technology, parte a companiei MiTAC International Corp., a înregistrat în 2017 o cifra de afaceri de 2,2 milioane de euro în România, în stagnare fața de 2016. Pe segmentul de camere video auto, Mio Technology a avut o cota de piața în creștere cu…