- In perioada 26-28.11.2022 se vor desfasura lucrari de asfaltare pe strada Gheorghe Adam, pe sectorul cuprins intre strada Lorena si Piata Virgil Economu. Din acest motiv, circulatia mijloacelor de transport in zona va suferi urmatoarele modificari: – tramvaiele liniilor 1 si 2 vor intoarce la Gara de…

- Ultima ora! Incendiu de proporții la o fabrica de mezeluri din Timișoara, miercuri seara, 23 noiembrie. Sute de persoane au fost evacuate din cladirea companiei Smithfield. Cinci dintre acestea au avut nevoie de ingrijiri medicale de specialitate, fiind transportate la o instituție sanitara din apropiere.…

- Vineri, 18 noiembrie, in Piața Traian puteți gati și degusta preparate delicioase in cadrul evenimentului „Gatim sa ne amintim”. La Opera Naționala se va juca „My Fair Lady”, iar la Casa Tineretului are loc un spectacol de dans contemporan: My invisible noisy inside.

- Inițiativa inedita in Piața Traian din Timișoara. Piața a mai gazduit de-a lungul timpul concerte, activitați comerciale ale producatorilor agricoli, dar niciodata pana acum un meci de fotbal.

- Food Truck Festival a ajuns in Timișoara cu experiențe culinare de tip street food. Delicii culinare, activitați și ateliere pentru copii, muzica și o atmosfera relaxanta de toamna in Piața Libertații.

- Asociația de Dezvoltare Intercomunitara Deșeuri Timiș și Retim Ecologic Service SA vor fi prezenți la FABRICultura, in Piața Traian din Timișoara, in perioada 1 – 2 octombrie 2022, intervalul orar 12:00 – 16:00. Reprezentanții celor doua instituții au pregatit o serie de activitați educative privind…

- Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor nu ”slabește” deloc marii retaileri din Timișoara. Trei asemenea unitați au cazut victime ale unor reclamații, iar Protecția Consmatorilor a dat din nou amenzi și a inchis raioane din aceste magazine. In urma unor sesizari, Comisariatul Județean…