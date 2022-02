Stiri pe aceeasi tema

- Piața Gemeni (cunoscuta multa vreme și sub numele de Piața Galați) din Sectorul 2 al Capitalei a fost inchisa temporar astazi, 21 februarie, dupa ce comisarii din cadrul Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) au gasit o serie de deficiențe importante, de la comercializarea unor…

- Noua magazine Profi din Bucuresti au fost inchise temporar de comisarii Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) pana la remedierea deficientelor, iar pentru trei dintre acestea ar putea fi sistata activitatea pana la sase luni. Echipele de control au gasit, printre altele, produse…

- Potrivit unui comunicat al Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, comisarii ANPC au continuat campania de verificare a supermarketurilor din Bucuresti, iar in data de 15 februarie au fost verificate sapte magazine apartinand operatorului economic Profi Rom Food S.R.L., situate in sectoarele…

- Comisarii Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) au dat amenzi in valoare de aproape 100.000 de lei in Piata Delfinul din Bucuresti, dupa ce au fost gasite produse expirate, tinute in conditii improprii si mizerie. Au fost inchisi temporar 11 operatori economici, iar pentru…

- Inspectorii de la Protectia Consumatorilor au aplicat amenzi de 97.000 de lei in urma controalelor din Piata Delfinului si au decis inchiderea temporara a doua unitati, pe o perioada de cel mult 6 luni. "In continuarea programului "Academia Comisarilor" - initiativa a Autoritatii Nationale…

- Produse expirate, tinute in conditii improprii, si mizerie sunt cateva dintre neregulile gasite marți, 8 februarie de Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) la mai multe magazine in Piata Delfinul din Bucuresti, in urma unor controale. Inspectorii au dat amenzi in valoare de aproape…

- Echipele de control ale Comisariatului pentru Protectia Consumatorilor al Municipiului Bucuresti (CPCMB) au aplicat amenzi contraventionale de 49000 de lei in urma unor controale efectuate in doua supermarketuri din comuna Magurele, judetul Ilfov – Mega Image si Penny -, si intr-un magazin Mega Image…

- Comandamentul de iarna 2021 al Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor ANPC ndash; creat pentru a preveni si combate practicile care dauneaza vietii, sanatatii, securitatii si intereselor economice ale consumatorilor aflati in vacanta, in statiunile din Romania, in perioada sarbatorilor…