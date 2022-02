Stiri pe aceeasi tema

- Piața Gemeni (cunoscuta multa vreme și sub numele de Piața Galați) din Sectorul 2 al Capitalei a fost inchisa temporar astazi, 21 februarie, dupa ce comisarii din cadrul Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) au gasit o serie de deficiențe importante, de la comercializarea unor…

- Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a anunțat luni ca Piața Gemeni din centrul Capitalei a fost inchisa temporar pentru nereguli importante, in urma unui control efectuat de inspectori.

- ANPC a anuntat ca echipe de comisari au verificat, luni, operatorii economici care activeaza in Piata Gemeni din Sectorul 2 al Capitalei. Echipele de control au constatat ca erau vandute produse nesigure, care nu aveau niciun element de identificare, unele produse lactate si preparate din carne…

- ANPC a intensificat controalele! Sase supermarketuri din Bucuresti au fost inchise temporar de comisarii Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, dupa ce au fost gasite mai multe nereguli, printre care produse expirate si mizerie, fiind date si amenzi in valoare totala de 144.000 de lei.

- Inspectorii de la Protectia Consumatorilor au aplicat amenzi de 97.000 de lei in urma controalelor din Piata Delfinului si au decis inchiderea temporara a doua unitati, pe o perioada de cel mult 6 luni. "In continuarea programului "Academia Comisarilor" - initiativa a Autoritatii Nationale…

- Romanii iau la cunoștința noi amenzi uriașe primite de Mega Image și Penny. Multe dintre supermarket-urile preferate de toata lumea au fost asaltate de controale și de amenzi din urma. Ce nereguli grave au fost depistate de Protecția Consumatorului? S-a produs chiar și inchiderea temporara a unui magazin.…

- Nereguli grave constatate de comisarii ANPC in magazinele Lidl. In urma unor sesizari, primite in intreaga tari, echipe de comisari ale Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor ANPC , coordonate de presedintele acesteia, Mihai Culeafa, impreuna cu directorul general al institutiei, Paul…

- „Dupa verificarea intrerprinsa de Comisariatul Regional pentru Protecția Consumatorilor Regiunea (CRPCR) București – Ilfov, la Halele Centrale Obor din Capitala, in urma careia, activitatea halei a fost suspendata din cauza a multiple nereguli, pe data de 26 noiembrie 2021, au avut loc acțiuni de recontrol…