- Invitat la emisiunea PRESSALERT LIVE, Nicolae Robu, fost primar timp de doua mandate și acum candidat pentru un al treilea, acuza actuala administrație ca a „fușarit” proiectele europene pe care le-a moștenit. „Eu vorbesc numai cu documente. Am scos de la Agenția de Dezvoltare, am scris pe Facebook…

- Revenit in studioul PRESSALERT LIVE, candidatul PSD-PNL la Primaria Timisoara, Nicolae Robu a vorbit despre proiectele de anvergura care ar deveni prioritare daca va castiga alegerile de pe 9 iunie. „Suntem foarte in urma. In primul rand Spitalul de Copii, l-am lasat la 95% aproape de finish, era realizat,…

- Consilierul judetean Raul Olajos, liderul REPER Timis si candidat surpriza la Primaria Timisoara a acuzat la PRESSALERT LIVE administratia Fritz de o crasa incompetenta, imoralitate si lipsa de transparenta. Olajos, care a fost de curand in USR pe filiera PLUS, a oferit exemple concrete pe care le considera…

- Una dintrei tehnicile folosite inainte de alegeri este cea a creșterii peste noapte a numarului de locuitori prin vizele de flotant, in special pentru „fidelii” care voteaza cu primarul in funcție. Ieri, Primaria Timișoara a anunțat ca Direcția de Evidența a Persoanelor va funcționa cu program extins…

- Candidatul independent la Primaria Timișoara, Marian Constantin Vasile, iși provoaca adversarii politici la dezbateri publice. Vasile vrea ca fiecare sa-și prezinte viziunea, soluțiile pragmatice și sa raspunda intrebarilor timișorenilor.

- Protest sambata in fata Primariei Timisoara dupa cenzura aratata de administratia locala, care a refuzat sa acorde autorizatie de afisaj liberalilor pentru mesajul „Dominic n-a facut nimic”. Act de protest astazi in fata Primariei Municipiului Timisoara, unde cateva zeci de persoane imbracate cu tricouri…

- Inspectorii Curtii de Conturi au finalizat auditul financiar la Primaria Timisoara si la institutiile din subordine, iar raportul este dezastruos pentru administratia Fritz. Verificarile au vizat situatiile financiare din anul 2022 si au scos la iveala nenumarate erori care au impactat bugetul local.Printre…

- Camera de Conturi Timiș arunca in aer așa-zisa transparența clamata de administrația Fritz. Lista neregulilor constatate de auditori la Primaria Timișoara e extrem de mare și include raportari incorecte ale datelor, umflarea unor active prin menținerea unor proiecte deja finalizate in contabilitate.…