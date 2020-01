Stiri pe aceeasi tema

- Media Fact Book: Piata de media din Romania va ajunge la o valoare de 514 milioane de euro in 2020 Piata de media din Romania va creste, in acest an, cu 5,5% comparativ cu anul 2019, pana la valoarea de 514 milioane de euro, reiese din datele Media Fact Book, raportul de analiza a pietei romanesti de…

- Autoritatile romane au capturat peste 150 de milioane de tigarete in 2019, o crestere de peste 40% fata de anul precedent, potrivit site-ului Stop Contrabanda, care arata ca, in aceste conditii, piata neagra din Romania a coborat pentru prima oara in sase ani sub nivelul de 14%, ceea ce a contribuit…

- Elon Musk, directorul general al producatorului de mașini electrice Tesla, se apropie de plata primei tranșe de opțiuni, in valoare de 346 milioane dolari, dintr-un pachet de remunerație record, dupa ce valoarea acțiunilor companiei s-a dublat in ultimele trei luni, anunța Reuters.Acțiunile…

- Compania Delgaz Grid, membra a grupului E.ON Romania, a investit in acest an 428 milioane de lei (peste 90 milioane de euro) in principal pentru modernizarea retelelor de distributie a gazelor naturale si a electricitatii, potrivit unui comunicat remis, vineri, AGERPRES. In sectorul gazelor…

- Asociatia Constructorilor Europeni de Automobile /ACEA/ a anuntat marti ca vanzarile de autoturisme noi in Europa (UE plus tarile EFTA) au inregistrat o crestere de 8,6% in luna octombrie 2019 comparativ cu aceeasi luna a anului trecut, cea mai dinamica piata auto fiind cea din Romania, unde inmatricularile…

- Piața auto din Romania consemneaza, dupa primele zece luni din 2019, o creștere generala de 9,3% comparativ cu aceeași perioada din 2018, spre deosebire de majoritatea statelor membre UE, anunța APIA, anunța MEDIAFAX.Referitor la vanzarile de autoturisme noi din UE, este de remarcat faptul…

- Consiliul Concurenței a amendat, la inceputul acestui an, operatorul telecom Orange cu aproape 65 de milioane de lei, echivalentul a 14 milioane de euro, pentru abuz de poziție dominanta. Decizia a venit dupa ce s-a stabilit ca Orange a blocat, prin diverse metode, societatea Simplus de la folosirea…