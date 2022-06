Stiri pe aceeasi tema

- Studiu Colliers 20 mai 2022: In primul trimestru din 2022 au fost livrați puțin peste 70.000 de metri patrați de spații noi de birouri moderne in București, crescand stocul total la aproape de 3,3 milioane de metri patrați. In pofida noilor incertitudini, cauzate de pandemie, de șocurile din economia…

- In luna martie 2022, volumul cifrei de afaceri din comertul cu autovehicule si motociclete a crescut fata de luna februarie 2022, atat ca serie bruta cu 17,6%, cat si ca serie ajustata in functie de numarul de zile lucratoare si de sezonalitate cu 0,5%, potrivit INS. – Volumul cifrei de afaceri din…

- ARAD. Dupa ceva vreme, arbitrul Horia Mladinovici revine in orașul nostru, pentru a arbitra, sambata, de la ora 15, meciul dintre UTA și CS Mioveni. In cele mai multe cazuri, UTA a avut rezultate pozitive cu „fluierașul” din București, ramane de vazut ce se va intampla acum.

- In 2022, Festivalul Filmului European revine acolo unde ii este locul: in cinematografe. Festivalul se desfașoara in București și Timișoara, intre 5-11 mai. Ediția cu numarul 26 propune un program generos, cu 31 de lungmetraje, dintre care 21 vor fi proiectate in premiera naționala. O parte dintre acestea…

- Consiliul Concurentei analizeaza tranzactia prin care Revetas Capital Fund III TS SCSp din Marele Ducat de Luxemburg, intenționeaza sa preia Grupul Maurer. Grupul Revetas este prezent pe piata inchirierii de spații de birouri prin intermediul complexului de birouri „The Landmark” din Bucuresti si, respectiv,…

- Ministerul Afacerilor Externe respinge luarea de poziție de astazi a Ambasadei Federației Ruse la București in urma incidentului regretabil care a avut loc in aceasta dimineața. Astfel, MAE considera ca pripita și complet nepotrivita și inoportuna calificarea in orice fel a acestui incident. MAE respinge…

- Asociația Berarii Romaniei anunța evoluția pieței berii in anul 2021: – Volumul pieței berii s-a menținut la nivelul anului anterior; a inregistrat o scadere de -0.7% in volum, ceea ce inseamna 16,6 milioane hl. – La nivel de ambalaje, piața berii revine, incet dar sigur, la tendințele de dinainte de…

- Studiu Cushman & Wakefield Echinox Suprafața de birouri construita in zona de Centru Vest din Capitala, din apropierea Politehnicii, o va depași pe cea din zona Floreasca-Barbu Vacarescu in acest an, principalul hub de birouri din București timp de opt ani, arata datele companiei de consultanța imobiliara…