Piața Casei de Cultură Inainte de a se numi Piața Tricolorului și sa fie acoperita de betoane, zona din fața Casei de Cultura a fost o oaza de verdeața, cu o splendida fantana arteziana in partea centrala. Zona verde era atent ingrijita, cu florile schimbate in fiecare anotimp și cu complexemotive geometrice realizate din plante. Intre spațiul verde și […] Articolul Piața Casei de Cultura apare prima data in Deșteptarea Bacau - Liderul presei bacauane! . Citeste articolul mai departe pe desteptarea.ro…

Sursa articol: desteptarea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Parteneriatul dintre Centrul de Cultura „George Apostu” și Asociația de Concerte „SYRINX”, stabilit in primavara acestui an prin implementarea programului „Serile pianistice”, diversifica seria concertelor de pian susținute in spațiul Muzeului de Arta Contemporana „George Apostu” din Bacau. Astfel,…

- Intr-o conferința ce a avut loc miercuri, 18 octombrie, la sediul Școlii Populare de Arte și Meserii „Ion Ghelu-Destelnica”, Fundația Interetnica pentru Cultura și Arta „Ion Ghelu Destelnica” a dezvaluit planurile pentru a doua ediție a Festivalului Național de Mentorat „Ion Ghelu Destelnica”. Evenimentul…

- Generalul (rtr) cu patru stele Vasile Jenica Apostol, președintele de onoare al Filialei Bacau a Asociației Cadrelor Militare in Rezerva și Retragere, a fost sarbatorit, sambata, 7 octombrie, la implinirea a 75 de ani de viața. Evenimentul a avut loc in Adunarea Generala Extraordinara a Filialei Bacau…

- Dupa o lupta juridica intinsa pe o perioada de 9 ani, ultimul capitol din saga procesului pentru revendicarea Casei de Cultura a Sindicatelor din Onești s-a incheiat marți, 3 octombrie. Aceasta a reprezentat ultima zi in care Asociația Naționala a Caselor de Cultura a Sindicatelor din Romania (ANCCSR)…

- Sambata, 30 septembrie, sute de bacauani s-au adunat in centrul orașului pentru a lua startul celor trei curse: Semimarathon, Cursa Urbana și Cursa Comunitații. Cele trei evenimente, organizate de Fundația Comunitara Bacau alaturi de parteneri locali, au adunat in Piața Tricolorului alergatori, organizații…

- In perioada 28 august – 1 septembrie 2023, la Centrul de Cultura „George Apostu” s-a derulat prima ediție a Rezidenței de Arta fotografica – „Camera obscura”. Proiectul este rodul colaborarii Centrului cu Universitatea Naționala de Arte „George Enescu” din Iași, Facultatea de Arte vizuale și Design…

- In municipiul Onești, un incident neașteptat a atras atenția locuitorilor și a autoritaților locale in timp ce se desfașurau lucrarile de modernizare in zona din spatele Casei de Cultura. Un autoturism parcat in mod neglijent pe o porțiune de teren destinata șantierului a fost ridicat de un utilaj specializat,…

- Filarmonica „Mihail Jora” Bacau și Consiliul Județean Bacau va invita la cea de-a II-a Ediție a Festivalului Serilor Bacauane, care se va desfașura pe 25, 26 și 27 august 2023 in Piața Tricolorului. Muzica și bunul gust vor oferi publicului bacauan trei seri de excepție cu invitați de renume. In prima…