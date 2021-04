Stiri pe aceeasi tema

- Piața berii s-a menținut in 2020 la nivelul anului anterior, cu o creștere de 0,5% in volum, ajungand la 16,75 milioane hl. Ponderea sectorului HORECA in vanzarile de bere a scazut la 8% in 2020, de la 15%...

- Piața berii s-a menținut in 2020 la nivelul anului anterior, cu o creștere de 0,5% in volum, ajungand la 16,75 milioane hl. Ponderea sectorului HORECA in vanzarile de bere a scazut la 8% in 2020, de la 15% anul anterior, anunța Asociația Berarii Romaniei. “2020 a fost un an cu multe provocari…

- ”In 2020, vanzarile grupului au crescut cu 2% in comparatie cu anul precedent, la 203,7 milioane lei. Piata romaneasca a ramas cel mai important motor de crestere de+24% de la an la an si reprezentand 51% din vanzarile grupului. Vanzarile in Moldova au scazut cu -38% fata de anul precedent, fiind piata…

- "Vom cere in cel mai scurt timp pentru a fi scosi din aceasta incidenta de 3 la mie care mi se pare nejustificata si vom veni cu argumente si, daca exista contraargumente, sa ni se aduca aceste contraargumente. De ce HoReCa reprezinta un pericol? Pentru ca am demonstrat deja ca s-au deschis restaurantele…

- Institutul National de Sanatate Publica lucreaza la trei scenarii care ar putea fi aplicabile in curand in funcție de evoluția epidemiei de coronavirus in Romania. Cel mai negru scenariu pe care specialiștii INSP il iau in calcul este acela potrivit caruia, pana pe 20 martie, numarul zilnic al cazurilor…

- Mai mult de 10 milioane de persoane au primit o prima doza de vaccin anti-COVID-19 in Marea Britanie, a anuntat miercuri ministrul sanatatii, Matt Hancock, transmite Reuters. 'Aceasta este o borna cu o semnificatie imensa in efortul nostru national impotriva acestui virus', a subliniat Hancock…

- Cifrele publicate luni de Oficiul federal de statistica (Destatis) indica faptul ca germanii beau mai puțina bere, aratand ca, in 2020, vanzarile de bere s-au situat la nivelul scazut record de 8,7 miliarde de litri, cu 5,5% mai putin decat in 2019. In același timp, in Romania, in primele șase luni…

- Bogdan Hutuca, presedintele PNL Constanta, spune ca in contextul crizei provocate de noul coronavirus, cea mai afectata a fost industria Horeca si de aceea 2021 ar trebui sa fie anul in care lucrurile revin la normal in industria osptalitatii, cu ajutorul vaccinului si a masurilor sanitare, arata un…