- Cele mai mari scaderi ale producției industriale din Uniunea Europeana, in octombrie, in comparație cu octombrie 2018, s-au inregistrat in Germania (-6,3%), Estonia, Romania și Slovacia (toate -3,9%), arata Eurostat.Cele mai mari creșteri au fost observate in Ungaria (+ 6,5%), Irlanda (+ 5,9%)…

- Un suvoi de entuziasm, incrancenare, fericire, durere, eliberare, dar si nenumarate alte sentimente si ganduri intiparite, din intamplare, pe pelicula. Aceste instantanee ale libertatii, realizate in Romania si in alte tari foste comuniste (Bulgaria, Germania de Est, Polonia, Cehoslovacia și Ungaria)…

- Luna noiembrie a fost una buna pentru piața auto din Romania, potrivit celui mai recent raport al Direcției Regim Permise de Conducere și Inmatriculare a Vechiculelor (DRPCIV). Luna trecuta, romanii au inmatriculat 13.091 de mașini noi, in creștere puternica cu 57.67% fața de aceeași perioada a anului…

- Republica Moldova a semnat 14 acorduri bilaterale in domeniul securitatii sociale, cu Romania, Portugalia, Bulgaria, Luxemburg, Austria, Estonia, Cehia, Polonia, Ungaria, Belgia, Lituania, Germania, Turcia, Belarus.

- Naționala de fotbal a Romaniei va intalni in play-off-ului Ligii Natiunilor echipa Islandei, in urma tragerii la sorți care a avut loc vineri. Este ultima sansa a echipei naționale a Romaniei sa fie prezenta la Campionatul European de anul viitor. Daca va trece de Islanda, Romania va merge mai departe,…

- Trei modele Dacia (Logan, Duster, Sandero), Renault Clio si Skoda Octavia sunt cele mai vandute cinci autoturisme noi in Romania in primele 10 luni, avand impreuna vanzari de 48.000 unitati, reprezentand aproape 30% din piata, rezulta din datele APIA.

- Conform EUROSTAT In 2018, industria a reprezentat cea mai semnificativa activitate economica din Uniunea Europeana in functie de productia generata, reprezentand 19,1% din valoarea totala bruta adaugata, arata datele Eurostat. Statele cu cele mai ridicate procente au fost: Irlanda (36,5%), Cehia (30,2%),…

