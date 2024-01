Piaţa auto din România, declin major în ultima lună din 2023 Luna decembrie a adus un volum de 9.250 de autoturisme inmatriculate in Romania, fiind cea mai slaba luna din intreg anul 2023, cu o scadere de 25,63% comparativ cu decembrie 2022, sugerand astfel un declin al cererii de autoturisme noi in Romania. Daca suprapunem aceasta tendinta, inceputa in lunile anterioare, peste modificarile legislative introduse de guvern in privinta Programului Rabla, putem sa anticipam o evolutie deloc favorabila a vanzarilor de autoturisme noi in anul 2024, noteaza . Cele mai vandute marci in ultima luna din an au fost Dacia, cu 2.752 de unitati, in scadere majora, cu… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

