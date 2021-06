Echipa Câțu câștigă în diaspora: Alexandru Urdas ales președinte PNL Franța

Am placerea de a va anunta ca, incepand cu data de 27 iunie 2021, am fost ales, in urma unei competitii intense si pasionante, presedintele PNL Diaspora Franta. Este mesajul pe care Alexandru Urdas il transmite prin intermediul unei postari.… [citeste mai departe]