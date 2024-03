Stiri pe aceeasi tema

- Dan Bittman a decis sa inchida cariera de burlac cat de curand. La 62 de ani, varsta pe care a implinit-o ieri, solistul nu mai alearga dupa frumuseți, așa cum a facut-o intreaga sa viața de rock star, și dupa confort. ”Vreau o doamna trecuta de 70 de ani. Sa fie miliardara, nu milionara și sa-și doreasca…

- Intr-o serie de evenimente incredibile, o adolescenta in varsta de 16 ani din Mecklenburg-Pomerania de Vest a fost scoasa brusc din clasa de trei polițiști, in fața colegilor ei, din cauza unor postari pe TikTok. Fapta care a declanșat aceasta intervenție surprinzatoare? Adolescenta a afirmat intr-un…

- Alef Aeronautics, o firma producatoare de “masini zburatoare” sustinuta de SpaceX, spune ca a ajuns la 2.850 de precomenzi pentru vehiculul sau futurist electric cu decolare si aterizare verticala (eVTOL), transmite CNBC. Alef Aeronautics, cu sediul in San Mateo, California, a declarat ca numarul de…

- Presedintele american Joe Biden s-a intalnit joi, la San Francisco, cu vaduva Yulia si cu fiica Dasha ale opozantului rus Aleksei Navalnii, care a murit in inchisoare, a anuntat Casa Alba intr-un comunicat de presa citat de France Presse. In cadrul acestei intalniri, care a fost tinuta departe de ochii…

- Numarul de utilizatori a crescut cu 5,6% intr-un an, in timp ce populatia lumii a crescut cu 0,9%, potrivit raportului, publicat de agentia We are social si compania Meltwater, pe baza estimarilor realizate de Kepios, o firma specializata in studiul utilizarii digitale. Spre comparatie, 5,35 miliarde…

- In vara anului trecut, Fisker a lansat prima sa camioneta electrica, botezata Alaska. Producția noului model va incepe abia in prima parte a lui 2025, iar piața de debut a noii camionete electrice va fi cea din Statele Unite. Din fericire, noul Fisker Alaska va ajunge și in Europa. Informația a fost…

- TikTok, Meta și X dau in judecata statul american Ohio, din cauza legii care limiteaza accesul copiilor pe rețele sociale. Un grup care reprezinta TikTok, Snapchat, Meta și alte companii cunoscute din social media a dat in judecata statul american Ohio, motivul fiind legea care prevede acordul parințiilor…