- Florin Marin, tanarul de 25 de ani ajuns in atentia presei tabloide din Romania si Marea Britanie datorita relatiei cu un fost preot anglican in varsta 79 de ani, s-a aruncat din nou in bratele "bunicului".

- Cand iubirea este mare, intelegerea este pe masura si treci peste foarte multe principii. Asa s-a intamplat si in cazul lui Florin Marin care l-a chemat pe sotul sau, fostul preot britanic Philip Clements, in casa actualului iubit.

- Florin Marin este casatorit cu preotul de 80 de ani, dar a fugit in Spania la actualul iubit. Pentru moment, acesta nu vrea sa divoțeze de barbatul cu care s-a casatorit in urma cu mai bine de un an. Florin Marin a facut dezvaluiri interesante despre viața lui și recunoaște ca se va muta alaturi de…

- Scandal intre preotul britanic si Florin Marin, dupa ce Philip Clements s-a indragostit de un alt roman. Cei doi nu au divorțat oficial, insa fiecare dintre ei incearca sa iși refaca viața alaturi de altcineva. Florin Marin a oferit declaratii pentru Antena Stars, despre noua relatie pe care Philip…

- E din nou scandal intre preotul britanil si sotul sau, Florin. Desi n-au divortat oficial, Philip Clement s-a indragostit de un alt roman, iar asta l-a scos din minti pe fostul sau partener.

- Florin Marin (24 de ani) arunca sageti inspre (inca) sotul sau, preotul pensionar Philip Clements (79 de ani) cu care a avut o relatie timp de 2 ani. Acesta spune ca relatia fostului vicar cu ieseanul de 22 de ani, student la biologie, scartaie, pentru ca batranul nu stie ce vrea de la viata.

- Philip Clements, in varsta de 79 de ani, pare sa aiba o atractie deosebita pentru romani. Preotul anglican pensionar, care s-a casatorit anul trecut cu Florin Marin, model cu 55 de ani mai tanar, si-a gasit un nou iubit, a dezvaluit acesta pentru presa din Regat.