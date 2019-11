Stiri pe aceeasi tema

- Saptamana trecuta, Coreea de Nord a testat ceea ce a anuntat ca au fost "lansatoare de rachete multiple super-masive". Japonia a estimat insa ca a fost vorba probabil de rachete balistice care incalca sanctiunile ONU. Afirmatiile japoneze au atras o diatriba foarte colorata din partea Phenianului.…

- O treime dintre oamenii din generatia „millennials”, respectiv cei nascuți in perioada 1981 – 1996, ar vota in 2020 cu candidatii de extrema stanga, potrivit rezultatelor unui sondaj realizat la cererea Victims of Communism Memorial Foundation, un ONG cu sediul in Washington, SUA, scrie Mediafax. „Amnezia…

- Premierul japonez Shinzo Abe s-a intalnit joi cu omologul sau sud-coreean Lee Nak-yon pentru a adresa problema relațiilor bilaterale dintre cele doua state și cea a raportului cu statul nord-coreean, ajungand la consens, relateaza site-ul postului Al Jazeera, potrivit MEDIAFAX.Cei doi oficiali…

- Premierul japonez Shinzo Abe s-a intalnit joi cu omologul sau sud-coreean Lee Nak-yon pentru a adresa problema relațiilor bilaterale dintre cele doua state și cea a raportului cu statul nord-coreean, ajungand la consens, relateaza site-ul postului Al Jazeera, potrivit Mediafax.Cei doi oficiali…

- Trimisul special al AGERPRES, Florentina Peia, transmite: Presedintele Klaus Iohannis, aflat in vizita in Japonia, a fost primit luni, la Palatul Akasaka-Geihinkan, de prim-ministrul nipon Shinzo Abe. Potrivit Administratiei Prezidentiale, discutiile vor viza Parteneriatul strategic dintre Romania si…

- Premierul japonez Shinzo Abe a informat luni ca planuiește sa se intalneasca cu președintele rus Vladimir Putin saptamana aceata, in cadrul Forumului Economic Estic, care va avea loc in perioada 4-6 septembrie la Vladivostok, relateaza Reuters, conform Mediafax.Abe a declarat ca vrea sa avanseze…

- Seulul "a decis sa puna capat" acordului cunoscut sub numele de GSOMIA, a anuntat Kim You-geun, prim-adjunct al directorului Biroului pentru Securitate Nationala de pe langa Presedintia sud-coreeana. "Vom notifica guvernul japonez prin intermediul unui canal diplomatic", a adaugat acesta.Japonia…

- Ele au fost lansate din apropiere de Tongchon, un oras din provincia Kangwon, situat in sud-estul Coreei de Nord, si au cazut in Marea de Est, cunoscuta si sub denumirea de Marea Japoniei. Este cea de-a sasea lansare de acest tip de la sfarsitul lunii iulie. Liderul nord-coreean Kim Jong Un a declarat…