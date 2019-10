Phenianul a lansat două proiectile între Peninsula Coreeană şi Japonia Proiectilele, despre care autoritatile japoneze au afirmat ca par sa fie rachete balistice, au parcurs aproximativ 370 de kilometri si au atins o altitudine de 90 de kilometri, a anuntat, la randul sau, Statul Major General al armatei sud-coreene (JSC).



Militarii sud-coreeni si americani efectueaza o analiza detaliata a lansarilor, se arata in comunicat. Cele doua ''proiectile neidentificate'' au fost lansate joi dupa-amiaza din provincia Phyongan de Sud, in centrul tarii, a precizat anterior armata sud-coreeana intr-un comunicat.



